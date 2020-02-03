الإهمال يغيّب معمل المطاط بالديوانية عن الأسواق المحلية | تقرير

2020/02/03 | 21:26 - المصدر: قناة التغيير

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معمل المطاط في الديوانية الخاص بتصنيع الإطارات، لا زال يعاني تلكؤا بالتسويق بسبب غزو المستورد للسوق المحلية، في وقت كانت ماركة الديوانية المسجلة على الإطارات تحتل السوق المحلية بشكل كبير وبنوعية جيدة..تقرير: محمد حسن

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