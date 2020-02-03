وزير الداخلية يوجه بإرسال تعزيزات أمنية لحماية المدراس والملاكات التعليمية

2020/02/03 | 21:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد أعلن وزير الداخلية، ياسين طاهر الياسري، اليوم الاثنين، إرسال تعزيزات أمنية لحماية المدراس والملاكات التعليمية في البلاد.وذكر المكتب الإعلامي لوزير الداخلية، في بيان تلقت وكالة “العهد نيوز” نسخة منه، أن “ياسين طاهر الياسري أجرى مساء اليوم الاثنين اتصالاً هاتفياً بوزيرة التربية سها العلي بك لمناقشة أهم المواضيع التي تتعلق بالعملية التعليمية […]

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