قائممقام القائم لـ” العهد نيوز” القضاء بحاجة الى 2000 وحدة سكنية لمعالجة ازمة السكن

2020/02/03 | 21:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار افاد قائممقام قضاء القائم بمحافظة الانبار احمد المحلاوي، اليوم الاثنين، بان القضاء بحاجة الى 2000 وحدة سكنية لمعالجة ازمة السكن في المناطق الغربية . وقال المحلاوي في حديث لـ” العهد نيوز”، ان” قضاء القائم غربي الانبار بحاجة الى 2000 وحدة سكنية في محاولة لمعالجة ظاهرة غلاء العقارات والايجارات التي ارتفعت بشكل […]

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