التحالف الدولي ملتزم بالعمل مع حكومة العراق وشعبها لبناء دولة آمنة مستقرة ومزدهرة

2020/02/03 | 21:28 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مديروه السياسيون من كوبنهاغن يعلنون استمرار العمل ضد تهديد داعش عالمياً : الصباح الجديد – متابعة: اعلن المدراء السياسيون للتحالف الدولي، استمرار عمل التحالف ضد تهديد تنظيم “داعش” في جميع أنحاء العالم بناءً على طلب أو موافقة مسبقة من البلد أو الدولة التي يوجد فيها فرع أو شبكة للتنظيم، محذرين من عودة ظهور التنظيم في ...

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