الحصيلة الأخيرة لضحايا التظاهرات 536 شهيدا و 23545 مصابا وجريحا

2020/02/03 | 21:28 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منذ الأول من تشرين الأول الماضي..بغداد ـ الصباح الجديد: كشفت مفوضية حقوق الإنسان في العراق امس الاثنين عن إحصائية جديدة، تضمنت استشهاد 536 شخصا بينهم 17 رجل أمن والبقية من المتظاهرين، فيما اشارت الى ان عدد المصابين بلغ 23545 بينهم 3519 رجل امنن منذ بدء الاحتجاجات التي انطلقت في الأول من تشرين الأول أكتوبر ...

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