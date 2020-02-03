2020/02/03 | 21:28 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ الصباح الجديد: اعلن الناشط البارز في تظاهرات محافظة ذي قار، علاء الركابي امس الاثنين عن الشروع باتخاذ خطوات “عملية جدية” لتشكيل كيان سياسي يمثل الاحتجاجات تماشيا مع تطلعات المحتجين في البلاد.وقال الركابي في مقطع فيديو تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي، انه “انطلاق من الحاجة لتوحيد الصفوف وتنظيمها وما يجعلها اقوى واكثر تأثيرا وفاعلية ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محتجون يعتزمون تشكيل كيان سياسي يمثلهم ويقود التظاهرات) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محتجون يعتزمون تشكيل كيان سياسي يمثلهم ويقود التظاهرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح الجديد).