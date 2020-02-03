2020/02/03 | 21:32 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أول حوار مع مطبوعة صحفية..رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان لـ (الزمان): { لا منازعة حقيقية بين مجلس القضاء والمحكمة الإتحادية، وهذه وصفتي للخروج من مأزق الفــــــراغ الدستوري.{ المحكمة الإتحادية أوقعت رئيس الجمهــــــــــــــورية في الخطأ، والحل بإعادة المــــــــــــادة الملغــــــــــــــــــاة أو تشـــــــــــريع آلية تعـــــــــــــيين رئيــــــــــــــس وأعـــــــــضاء المحكمة.{ أغلبية المجتمع الدولي […]

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