2020/02/03 | 21:32 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المكلّف يدعو المحتجّين إلى نزع فتيل الخلافات ويتهم الفاسدين بإشاعة أجواء البلبلة والفوضى الأردن يهنئ علاوي بمناسبة تكليفه تشكيل الحكومة عمان – رند الهاشمي هنأ رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي بمناسبة تكليفه بمهمة تشكيل الحكومة الجديدة.وقال مكتب علاوي في بيان امس الاثنين ان الاخير […]

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