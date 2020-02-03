2020/02/03 | 21:32 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صالح يعزّي أردوغان بحادث الزلزال وزير الخارجية والدفاع البلجيكي يبحث في بغداد وأربيل إزالة أسباب عودة داعش بغداد – قصي منذر اربيل – فريد حسن بحث وزير الخارجية والدفاع البلجيكي فيليب غوفن في بغداد امس مساهمة بلاده في اعادة إعمار المدن المحررة ووضع الجالية العراقية في بلجيكا .وقال بيان رئاسي […]

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