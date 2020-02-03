وزير الداخلية يعلن إرسال تعزيزات أمنية لحماية المدراس والملاكات التعليمية

2020/02/03 | 21:35 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

أعلن وزير الداخلية، ياسين طاهر الياسري، اليوم الاثنين، إرسال تعزيزات أمنية لحماية المدراس والملاكات التعليمية في البلاد.

وذكر المكتب الإعلامي لوزير الداخلية، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أن "ياسين طاهر الياسري أجرى مساء اليوم الاثنين اتصالاً هاتفياً بوزيرة التربية سها العلي بك لمناقشة أهم المواضيع التي تتعلق بالعملية التعليمية في البلاد".

وأضاف البيان، أن "الياسري بحث خلال الاتصال الهاتفي تداعيات غلق المدارس والمؤسسات التربوية وتعطيل الدوام فيها"، مبيناً أنه "وجه بإرسال تعزيزات أمنية لضمان سير العملية التعليمية وإعادة فتح المدارس أمام الطلبة".

وأكد، إن "وزارة الداخلية ستأخذ على عاتقها تأمين الحماية اللازمة للمدارس والمؤسسات التربوية والتعليمية"، لافتاً إلى أنه "أوعز بتوفير الأجواء الملائمة للطلاب وللملاكات التدريسية".

من جانبها، أعربت وزيرة التربية عن "امتنانها وتقديرها العاليين لتوجيهات وزير الداخلية والإجراءات الأمنية التي يتخذها من أجل الحفاظ على أمن وسلامة الطلاب والأساتذة التدريسيين".

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