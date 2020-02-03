مساعد وزير الدفاع الاميركي: نبحث مع بغداد ادخال بطاريات باتريوت الى العراق للرد على ’’التهديدات الايرانية’’

2020/02/03 | 21:35 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

قال مساعد وزير الدفاع الاميركي، جوناثن هوفمان، الاثنين (03 شباط 2020)، إن بلاده ما تزال تواصل الب...





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