الحشد الشعبي يعزز تواجده في مناطق شمال شرقي ديالى

2020/02/03 | 21:35 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عززت قوات الحشد الشعبي، الاثنين، تواجدها لتأمين مناطق نفط خانة شمال شرقي محافظة ديالى....

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