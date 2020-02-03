وزير الداخلية يوجه بإرسال تعزيزات أمنية لضمان العملية التعليمية وفتح المدارس

2020/02/03 | 21:36 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري، الاثنين، بإرسال تعزيزات أمنية لضمان سير العملية التعليمية وإعادة فتح المدارس.

وقالت الوزارة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري اجرى مساء اليوم الاثنين اتصالاً هاتفياً بوزيرة التربية سها العلي بك لمناقشة أهم المواضيع التي تتعلق بالعملية التعليمية في البلاد".

وأضاف البيان أنه "تم بحث تداعيات غلق المدارس والمؤسسات التربوية وتعطيل الدوام فيها"، مبيناً أن الياسري "وجه بإرسال تعزيزات أمنية لضمان سير العملية التعليمية وإعادة فتح المدارس أمام الطلبة".

وأكد الياسري بحسب البيان أن "وزارة الداخلية ستأخذ على عاتقها تأمين الحماية اللازمة للمدارس والمؤسسات التربوية والتعليمية"، لافتاً إلى أنه "أوعز بتوفير الأجواء الملائمة للطلاب وللملاكات التدريسية".





وكان رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، اعتبر قبل ايام، أن التظاهرات التي تغلق المدارس والمصالح والطرق بالقوة ليست سلمية، مؤكداً حدوث نقلات جوهرية في مسألة التظاهرات.

وتشهد بغداد ومحافظات اخرى منذ (25 تشرين الاول 2019)، تظاهرات عدة للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل فضلاً عن المطالبة بالاصلاح، تصاعدت وتيرتها مما اسفر عن مقتل واصابة المئات بين صفوف المتظاهرين، فضلاً عن القوات الامنية.

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