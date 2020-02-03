انفجار عبوة صوتية قرب جسر الحضارات باتجاه ساحة الحبوبي في الناصرية

2020/02/03 | 21:36 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد شهود عيان، اليوم الاثنين، بانفجارعبوة صوتية قرب جسر الحضارات باتجاه ساحة الحبوبي في الناصرية.

وقال الشهود لـ"الغد برس"، ان "عبوة ناسفة استهدفت سيارة مدنية في فلكة جسر الحضارات".

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