2020/02/03 | 21:36 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لمناقشة صفقة القرن .. مجلس الامن يعقد جلسة مغلقة بطلب امريكي الخميس المقبل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/03 | 21:36.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لمناقشة صفقة القرن .. مجلس الامن يعقد جلسة مغلقة بطلب امريكي الخميس المقبل) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لمناقشة صفقة القرن .. مجلس الامن يعقد جلسة مغلقة بطلب امريكي الخميس المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).