2020/02/03 | 21:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت هيأة المنافذ الحدودية ،اليوم الاثنين ، معالجة المعوقات والمشاكل التي تعيق عمل الدوائر العاملة في المنافذ الحدودية وإيجاد آلية عمل لفك الاشتباك الاداري والفني .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنافذ الحدودية تضع معالجات للثغرات المؤدية إلى الفساد ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المنافذ الحدودية تضع معالجات للثغرات المؤدية إلى الفساد ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).