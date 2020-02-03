النائب حامد الموسوي لـ”العهد”: الفتح لن يتدخل ولن يفرض شيء على الحكومة الجديدة

2020/02/03 | 21:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة افادت النائب عن تحالف الفتح حامد الموسوي، اليوم الاثنين، ان اتباع الاليات القديمة في تشكيل الحكومة السابقة هو سبب فشلها.وقال الموسوي في حديث متلفز لقناة “العهد الفضائية” ان ” على الاحزاب ان تمتثل لاوامر المرجعية بالاعتماد على اليات جديدة في تشكيل الحكومة”.واردف، ” تنازل الفتح عن استحقاقه الوزاري ليس كلاما […]

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