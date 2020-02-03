الارض العجيبة في بغداد | تقرير

2020/02/03 | 22:01 - المصدر: قناة التغيير

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يعاني سكنة منطقة الدولعي في مدينة الحرية ببغداد من إهمال واضح من الجانب الخدمي، فأرض خسفت لأربع مرات متتالية بعد ان يتم معالجتها، فيما ألقى سكنة المنطقة اللوم على اللجنة الهندسية المشرفة عليها.

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