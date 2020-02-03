فى ذكري وفاتها.. تعرف على طقوس «أم كلثوم» الغريبة قبل صعود المسرح

2020/02/03 | 22:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة) – منى شعلان «لا تتحدث مع أحد، وتكتب ما تريد فى ورقة»، طقوس خاصة اعتادات عليها قبل حفلها الغنائي ، كوكب الشرق أم كلثوم ، التى رحلت عن عالمنا فى مثل هذا اليوم الموافق 3 فبراير من عام 1975.«ثومة» اعتادت قبل أى حفل غنائي لها ، أن تلتزم الصمت طوال اليوم ، ولا […]

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