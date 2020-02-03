2020/02/03 | 22:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-ذي قار

أقدم عدد من المحتجين، الإثنين (03 شباط، 2020) على قطع جسر الحضارات، وسط مدينة الناصرية، بالإ...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بعد انفجار عبوة.. محتجون يقطعون جسر الحضارات بالإطارات المحترقة (صور)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بعد انفجار عبوة.. محتجون يقطعون جسر الحضارات بالإطارات المحترقة (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).