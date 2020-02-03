ديالى تكشف حقيقة تسجيل اصابة بمرض انفلونوا الخنازير في مستشفى حكومي

2020/02/03 | 22:06 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ديالى

كشفت إدارة مستشفى جلولاء العام، في محافظة ديالى، اليوم الاثنين، حقيقة تسجيل إصابة بمرض انفلو...





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