الصين تمنع سفر مواطنين مصريين للاشتباه بإصابتهم بـ”كورونا”

2020/02/03 | 22:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير الطيران المدني المصري، محمد منار، اليوم الاثنين، إن “الصين منعت سفر مواطنين مصريين على متن طائرة عائدة من ووهان الصينية بسبب الاشتباه بإصابتهما بفيروس كورونا”.وأضاف الوزير المصري: “عند مغادرة الطائرة أمس الأراضي الصينية، جرى تسجيل ارتفاع في درجة حرارتهما، ورفضت السلطات الصينية سفرهما”.وأضاف أن المطارات المصرية جاهزة لاستقبال أي طائرات […]

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