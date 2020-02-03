مصدر طبي: الانفجار تسبب بإصابة ثلاثة متظاهرين بجروح

2020/02/03 | 22:07 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكد مصدر طبي في دائرة صحة ذي قار، اليوم الاثنين، ان الانفجار الذي وقع قرب جسر الحضارات تسبب بإصابة ثلاثة متظاهرين بجروح محتلفة.

وقال المصدر لـ الغد برس، ان الانفجار الذي وقع قرب جسر الحضارات باتجاه ساحة الحبوبي في الناصرية، تسبب باصابة ثلاثة متظاهرين بجروح مختلقة".

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