شاهد بالصورة : هكذا اصبح الرئيس المصري السابق

2020/02/03 | 22:10 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

نشر عمر مبارك، حفيد الرئيس المصري السابق حسني مبارك، عبر حسابه الخاص في إنستغرام، أول صورة لجده بعد الأزمة الصحية الأخيرة التي تعرض لها مبارك وأدخل على إثرها إلى المستشفى.

وفي الصورة، ظهر حسني مباركمرتديا روبا منزليا، فيما كان حفيده عمر يقبل رأسه، وعلق على الصورة قائلا...

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