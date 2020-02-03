رئيس حكومة جديد في بغداد: هل سيخرج علاوي العراق من الأنفاق؟

2020/02/03 | 22:13 - المصدر: فرانس 24

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تعيين الرئيس برهم صالح لمحمد توفيق علاوي رئيسا للوزراء مكلفا بتشكيل الحكومة لاقى معارضة من قبل المتظاهرين لأنه شغل مناصب وزارية في السابق ولأنه جاء بموجب حسابات لكتل سياسية.



في المقابل رحب به الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، والابعد من ذلك انه دعا أنصاره إلى الوقوف في صف القوات الأمنية من أجل التصدي إلى قطع الطرقات.



من هو مستعد في العراق للاستجابة لمطالب الشارع؟ هل ستنتهي المظاهرات بتكليف علاوي بتشكيل الحكومة؟ ما معنى المباركة الأمريكية والأمم المتحدة لهذا التكليف؟ إلى أي حد ضغطت طهران حتى يعود الهدوء في البلد المجاور؟

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