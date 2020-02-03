داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم لندن والشرطة البريطانية تكشف عن هوية منفذ الهجوم

2020/02/03 | 22:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت الشرطة البريطانية، عن هوية منفذ هجوم لندن والذي طعن عددا من الأشخاص قبل أن يقتل برصاص الشرطة.

وأوضحت الشرطة أن الشاب “سوديش أمان” البالغ من العمر عشرين عاما، هو المتورط بالهجوم الذي قام خلاله بطعن ثلاثة أشخاص بالعاصمة البريطانية، والذي أعلن تنظيم داعش الإرهابي في وقت لاحق، مسؤوليته عن تنفيذه، مبينة أن “أمان” صاحب خلفية إرهابية مليئة بالتطرف، بعد أن كان قد أقر بالذنب عام ألفين وثمانية عشر، بتهم تتعلق بحيازة وثائق ونشر مطبوعات إرهابية، والتي أدت إلى الحكم عليه بالسجن لأكثر من ثلاثة أعوام.

وذكر المحققون أن أمان بدأ بارتكاب الجرائم الإرهابية عندما كان عمره سبعة عشر عاما، وتبين بعد فحص أجهزة الكمبيوتر والهاتف الخاصين به، أنه قام بتحميل مواد حول صنع المتفجرات وتنفيذ هجمات إرهابية، إضافة إلى وصفه النساء الإيزيديات بأنهن عبيد، وزعمه أن اغتصابهن مباح، وتشجيعه عبر رسالة صديقته على قطع رأس والديها.

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