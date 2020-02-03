الفتح يطالب الكتل السياسية بدعم حكومة علاوي من أجل العبور بالبلاد إلى بر الامان

2020/02/03 | 22:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب تحالف الفتح، الكتل السياسية بدعم حكومة رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، من أجل العبور بالبلاد إلى بر الامان، محذرا من أن فشلها الذي سيقود البلاد إلى المجهول.

وقال النائب عن تحالف الفتح، كريم عليوي إن حكومة علاوي ولدت بظروف معقدة جدا، لذا فإن الكتل السياسية جميعها مطالبة بدعمها، من أجل العبور بالبلاد إلى بر الامان، عبر ايجاد الحلول السريعة للملفات الشائكة، وتهيئة الاجواء المناسبة لإجراء الانتخابات المبكرة

واضاف أن فشل حكومة علاوي سيقود البلاد إلى المجهول والمزيد من الفوضى، وهذا ما لا يقبله أي وطني يخشى انزلاق البلاد إلى طريق الفوضى، مبينا أن هذه الحكومة سيكون على عاتقها تهيئة الاجواء المناسبة للانتخابات المبكرة.

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