إصرارٌ على فَتح «السنَك».. ما السِرُّ وَراء ذلك؟

2020/02/03 | 22:14 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحل العراق – محمد الجبوري لليوم الثالث تَوالياً، يستمر رجل الدين #مقتدى_الصدر، في تنفيذ خطّته التي أعلَنها صراحَةً ليلة السبت الماضية، في تغريدته عبر تويتر، بالمُضي في إنهاء الاحتجاجات الشعبية […]

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