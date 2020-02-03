انفجار عبوة صوتية استهدف مجلس شهيد في ساحة الحبوبي

2020/02/03 | 22:16 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد _أين} حدث قبل لحظات انفجار بعبوة صوتية لم تعرف طبيعية لغاية الآن حيث ذكر ناشطين إن الإنفجار وقع في وقت كان المتظاهرين مجتمعين بمجلس عزاء لأحد شهداء التظاهرات

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