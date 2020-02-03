بالصور.. الامانة ترفع كتلا كونكريتية من وسط العاصمة بغداد

2020/02/03 | 22:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت امانة بغداد، اليوم الاثنين، عن رفع الكتل الكونكريتية خلف وزارة الخارجية وسط بغداد.وذكرت الامانة في بيان حصلت عليه “العهد نيوز”، ان “ملاكاتها الهندسية وبمتابعة مكتب امين بغداد قامت برفع الكتل الكونكريتية خلف وزارة الخارجية ومن محيط السفارة الإندونيسية ومكتب الصليب الأحمر ضمن الزقاق 10 المحلة 220”.وأضاف البيان أنه “بعد استحصال الموافقات اللازمة […]

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