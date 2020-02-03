مسؤول في السليمانية يسجل شكوى ضد نفسه ويطالب بالتحقيق

2020/02/03 | 22:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ سجل قائممقام قضاء سيد صادق في محافظة السليمانية باقليم كوردستان دياري رفيق فائق، اليوم الاثنين، شكوى ضد نفسه.

ونشر فائق في صفحته على موقع "فيس بوك" منشورا ذكر فيه انه سجل اليوم الاثنين بكتاب رسمي طالب فيه المحكمة باجراء تحقيقات قانونية ضده مقابل التهم الموجهة اليه.

وقال فائق انه خلال مدة توليه المنصب لحد الان يشكك بعض الاصدقاء والزملاء وسكان المدينة في الاعمال التي يقوم بها، و"يعتقدون بأنه منشغل بأموره المعيشية على حساب جيوب الناس ولا يقدم الخدمات بمقدار نصف تلك الامور، كأن هذه المدينة تمطر الموارد والاموال وهو يهاجم مال الناس كأي لص قاطع للطريق غير مكترثين بانه اعلن مراراً ان عليهم جمع الادلة ضده وتقديمه الى المحكمة".

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