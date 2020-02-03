منظمة البديل الشيوعي في العراق - ندين بشدة الممارسات القمعية لمقتدى الصدر ومحاولاته لإجهاض الانتفاضة لنتصدى لهذه العصابات وبلطجتها بقوة

2020/02/03 | 22:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #منظمة_البديل_الشيوعي_في_العراق ان التيار الصدري وقواه الميليشية وعصاباته البلطجية في ساحات الانتفاضة يشكلون إحدى قوى الثورة المضادة الرئيسية في العراق وهم أحد اشد أعداء الانتفاضة الحالية.هم وقفوا ضد انتفاضة أكتوبر قبل اندلاعها بكل قواهم وعندما أصبحت الانتفاضة امرا واقعا وبالرغم من أرادتهم بدأوا يلصقون أنفسهم بها ويسعون لركوب الموجة قدر المستطاع.تطور الانتفاضة واستمرارها جعل من هذا التيار القمعي والرجعي حد النخاع تيارا متذب......

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