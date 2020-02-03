مفوضية حقوق الانسان تطلق نداء استغاثة لأجلاء الطلبة العراقيين في ووهان الصينية

2020/02/03 | 22:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال عضو مفوضية حقوق الانسان، فاضل الغراوي، اليوم الاثنين، انه “بالنظر لورود العديد من الطلبات لمجموعة المواطنين العراقيين المبتعثين الى جمهورية الصين الشعبية / مقاطعة ووهان والتي تعتبر موطن انتشار فايرس الكورنا والبالغ عددهم اكثر من (١٠٠) عائلة اضافة الى (١٦٠) طالب ماجستير ودكتوراه مع عوائلهم واطفالهم والبعض الاخر منهم رجال اعمال ومستثمرين”.واضاف، اننا […]

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