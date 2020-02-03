الياسري يتعهد بحماية المدارس والملاكات التعليمية من أي تهديد

2020/02/03 | 22:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الداخلية، ياسين طاهر الياسري، اليوم الاثنين، إرسال تعزيزات أمنية لحماية المدراس والملاكات التعليمية في البلاد.وذكر المكتب الإعلامي لوزير الداخلية، في بيان تلقته “العهد نيوز”، ان “ياسين طاهر الياسري أجرى مساء اليوم الاثنين اتصالاً هاتفياً بوزيرة التربية سها العلي بك لمناقشة أهم المواضيع التي تتعلق بالعملية التعليمية في البلاد”.وأضاف البيان، أن “الياسري […]

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