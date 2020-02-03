فيديو.. لاعب يركل رأس مشجع الفريق المنافس في البرازيل

2020/02/03 | 22:37 - المصدر: بغداد اليوم

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تسبب لاعب فريق أفاي البرازيلي برونو سيلفا في إثارة الفوضى في المباراة التي جمعت بين فريقه أ...





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