العامري: الاساءة للسيد مقتدى الصدر

2020/02/03 | 22:37 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر رئيس تحالف الفتح في العراق هادي العامري، الاثنين، الاساءة إلى زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر بأنها "مرفوضة"....

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