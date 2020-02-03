الحشد الشعبي يعزز تواجد قواته في مناطق نفط خانة شمال شرقي ديالى

2020/02/03 | 22:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عززت قوات الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، تواجدها لتأمين مناطق نفط خانة شمال شرقي محافظة ديالى.وذكر اعلام الحشد، في بيان، حصلت عليه “العهد نيوز”، ان “اللواء الاول في الحشد عزز قطعاته المتواجدة في منطقة نفط خانه لتأمينها بشكل كامل”.وبين ان “المنطقة تعرضت في الاسابيع الماضية لعدة هجمات ومحاولات من داعش الارهابي انتهت جميعها بالفشل”.[…]

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