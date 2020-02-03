هبوط اضطراري لطائرة كندية في مطار مدريد

2020/02/03 | 22:38 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

اضطرت طائرة "بوينغ 767" تابعة للخطوط الجوية الكندية للعودة إلى مطار مدريد-باراخاس الدولي للهبوط الاضطراري هناك، بعد أن تمزقت إحدى عجلاتها واصطدمت شظاياها بمحرك الطائرة.

وصرح ناطق باسم شركة الطيران الكندية أن الرحلة AC837 كانت متوجهة من مدريد إلى تورونتو وعلى متنها 128 راكبا قبل أن تعاني من مشاكل في المحرك بعد إقلاعها بوقت قصير.

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