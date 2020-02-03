2020/02/03 | 22:40 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن السفير الصيني لدى موسكو تشانغ هان هوي، أن العلماء الصينيين نجحوا في زراعة سلالات فيروس “كورونا” الجديد 2019-nCoV، تمهيدا للوصول إلى ابتكار لقاح ضده.وقال السفير الصيني للصحفيين اليوم الاثنين، إنه تم عزل وزراعة أكثر من 8 سلالات للفيروس في ظروف المختبر ب‍الصين، بعضها في حالة ممتازة، مما يمهد للبدء بإنتاج لقاح ضد العدوى

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصين تعلن توصلها لزراعة سلالات “كورونا” لابتكار لقاح ضده وكالة صدى الاعلام للانباء.

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