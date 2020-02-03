عقد 2010.. لحظات وحوادث وإنجازات

2020/02/03 | 22:40 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مع نهاية العام 2019، فإن ما يجعل العام 2020 ليس عاما جديدا فقط، وإنما بوصفه بداية لعقد جديد، فبحلول الأول من شهر كانون الثاني الماضي نكون قد دخلنا عقد العشرينيات من القرن الحالي.ربما تكون نظرة الى الوراء على أحداث العام الماضي فكرة جيدة، لكن أن نحاول ان نفكر وندرك حوادث عشر سنوات مضت، ستكون مهمة شبه مستحيلة، وهذا التقرير يتضمن إلقاء الضوء على بعض من أبرز وأشهر اللحظات والأحداث التي مرت بسنوات العقد الماضي.

ويبدو من السهل سرد بعض الاحداث القريبة والتي لا تنسى، مثل تسنم دونالد ترامب منصب الرئيس الأميركي، او النهاية المثيرة للجدل لمسلسل صراع العروش، لكن هناك الكثير من الأحداث التي تجاهلناها او نسيناها لصالح بروز أشياء أخرى منذ العام 2011.

لا أحد يستطيع إنكار ان سنوات العقد الثاني من القرن الحالي كانت بمثابة رحلة طويلة وشيقة، ومع اقتراب نهاية عام وعقد، ليس هناك أجمل من أن نأخذ رحلة عبر دروب الذكريات لنستذكر الكثير من الأشياء الجميلة والبارزة التي حدثت منذ ذلك الحين وصولا الى العام الماضي؛ 2019، مع شروعنا بعام جديد وانطلاقنا بعقد جديد سنلقي نظرة على أحداث ربما نسينا حدوثها على مدى السنوات العشر الماضية.

أول جهاز آيباد

نيسان 2010: يبدو من غير المعقول الاعتقاد أن جهاز الآيباد ظهر لأول مرة خلال هذا العقد، إذ يعود تأريخ ظهوره الأول الى شهر نيسان من العام 2010، عندما أعلنت شركة آبل عن إطلاق الجيل الأول منه.



شكّل الظهور الأول له إضافة تقنية جديدة بالفعل، فقد كان جديدا ولامعا ومثيرا للاهتمام، ولا بد ان الكثير يتذكر كم كان، حينها، مفتونا بشيء يعد بسيطا، كلعبة "فروت نينجا" على جهاز لوحي.

غاغا ترتدي فستانا من اللحم

أيلول 2010: لم يكن لأحد ان يعلم ما يمكن ان يتوقعه من المغنية الأميركية، ليدي غاغا، خلال حفل توزيع جوائز أفضل فيديو موسيقي الذي اقامته قناةMTV ، اذ سرعان ما أصبح الفستان المصنوع بالكامل من لحم البقر النيء، الذي ارتدته وقتها، أيقونة، فقد حظي بمكانة في قاعة مشاهير الروك آند رول، كما عدته مجلة "تايم" أفضل أزياء العام.

الزفاف الملكي

نيسان 2011: يمثل يوم 29 نيسان من العام 2011، واحدا من أعظم وأروع الشؤون الملكية التي يذكرها الجميع، الا وهو زفاف أمير ويلز، وليم، من كاثرين ميدلتون، ذلك الزفاف المتلفز والذي كان واحدا من أكبر وأكثر الأحداث التي جرى تغطيتها ذلك العام، حيث وصلت أعداد متابعيه عبر الشاشات (التلفزيون فقط) الى نحو 23 مليون شخص.

"وداعا" لهاري بوتر

تموز 2011: بعد ان أسر معجبيه على مدى 14 عاما، أُعلن عن وصول واحد من أكثر حقوق الامتياز شهرة في العالم الى نهايته بوصول الجزء الثامن والأخير من سلسلة أفلام هاري بوتر "هاري بوتر والأقداس المهلكة- الجزء الثاني" الى دور العرض منتصف تموز.

Gangnam Style" الأكثر مشاهدة

تموز 2012: لم يكن متوقعا أن يتسبب فيديو كليب لأغنية يظهر فيها رجل يؤدي حركات راقصة تشبه ركوب الحصان، بإشعال جنون رقص عالمي، لكن هذا ما حصل في شهر تموز عندما أصدر المغني الكوري الجنوبي "ساي" اغنيته الشهيرة "غانغام ستايل"، وأصبح الفيديو المصاحب لها الأكثر رواجا ليكون فيما بعد، ترتيبه الأول على الاطلاق، بوصول عدد مشاهديه على موقع اليوتيوب الى مليار شخص حينها.

نهاية العالم

كانون الأول 2012: بالتأكيد، فقد اعتقد الكثيرون أن 21 كانون الأول كان اليوم الذي سيشهد نهاية العالم الذي نعرفه، لكن بعد كل ذلك، يبدو ان تقويم المايا قد ذكر ذلك بالفعل، وقد حل الموعد المذكور، ورحل من دون حصول أي أحداث كارثية ولم تحدث نهاية عالم مهولة، وبحلول الصباح التالي، شعر الجميع بالسخف، ولو قليلا.

"هارلم شيك" تجتاح العالم

شباط 2013: عندما اكتسح هذا الميم الواسع الانتشار شبكة الانترنت أوائل العام 2013، تم تحميل، وبشكل يومي، آلاف الاصدارات الغريبة من إصدارات رقصة "هارلم شيك Harlem Shake" التي تبلغ مدتها 30 ثانية (ميم: مصطلح "لازمة" يستخدم لوصف شعار أو فكرة تنتشر بسرعة من شخص إلى آخر من خلال الإنترنت).

اختفاء طائرة

آذار 2014: باختفاء طائرة الركاب التابعة للخطوط الجوية الماليزية دون أي أثر، بداية عام 2014، أصبح مصير الطائرة بركابها وطاقمها البالغ عددهم239 راكبا، واحد من أكبر أسرار الطيران غموضا في التاريخ.



شدت الطائرة المفقودة اهتمام الملايين بعموم أنحاء العالم، ودفع ذلك لاجراء عمليات بحث متعددة الجنسيات ورفعت الكثير من نظريات المؤامرة.

لسنوات طويلة، ظل لغز الطائرة بلا حل، الى ان جاء شهر تموز من العام 2019، عندما نشرت مجلة "اتلانتك" الأميركية تقريرا هو الأوضح حتى الآن حول ما جرى، والذي يرجح أن الطائرة قد حُطمت عن قصد من قبل قائدها.

تحدي دلو الثلج

تموز-آب 2014: لا بد ان الجميع يتذكر عندما إمتلأ ملف الأخبار على صفحات الفيسبوك بمقاطع مصورة لأشخاص وهم يسكبون دلو الثلج على أنفسهم، ومن بعدها يتحدون آخرين القيام بالشيء

ذاته.

لا يمكن التكهن كيف انتشر هذا التحدي سريعا على مواقع التواصل الاجتماعي، ليصبح الأكثر شعبية خلال صيف 2014، وجمع حينها نحو 115 مليون دولار أميركي لصالح التوعية والأبحاث حول مرض التصلب العضلي الجانبي

الضموري.

فستان حير العالم بلونه

شباط 2015: لم يسبق وان إنقسم العالم حول شيء بسيط للغاية كمسألة لون فستان، لكن ذلك ما حدث بالفعل عندما نشرت صورة لفستان على موقع تامبلر، لتصبح فجأة وبين ليلة وضحاها الأكثر والأسرع انتشارا.



لاسابيع عدة، كان الناس في نزاع وجدال حول إن كان الفستان باللون الأزرق والأسود أم الابيض والذهبي، وقد فجر الأمر نقاشات شارك فيها العديد من المشاهير والعلماء في عموم أنحاء العالم لتفسير تلك "الظاهرة".

دي كابريو يفوز بالأوسكار

شباط 2016: بعد سنوات كان خلالها "ميم الانترنت" لعدم فوزه بها، حصل، أخيرا، الممثل الأميركي ليوناردو دي كابريو على أول جائزة أوسكار خلال الحفل السنوي الـ 88 لفئة أفضل ممثل عن دوره بفيلم "ذي ريفنانت The Revenant"، ليصبح بخبر فوزه بالجائزة، الفنان الأكثر انتشارا على مواقع الانترنت والتواصل الاجتماعي، ومثيرا لموجة جديدة من ميمات الانترنت.

جنون البوكيمون غو

تموز 2016: في ذلك الوقت، كان الجميع يجول الأحياء السكنية والعيون لا تفارق شاشات أجهزة الهواتف المحمولة، اذ يلتقي خلالها اللاعبون لتنظيم مجاميع يجوبون الشوارع لالتقاط كائنات افتراضية هي البوكيمون.



غزا هذا الاطلاق للعبة الواقع المعزز للهواتف المحمولة العالم، والتي لا تزال تحظى بشعبية واسعة بين عشاقها، إلا انها لم تشهد رواجا كالذي حدث حينها.

مسيرة النساء

كانون الثاني 2017: في اليوم التالي لتسلم دونالد ترامب الرئاسة الأميركية، خرج الآلاف من الأميركان الى شوارع واشنطن ومدن أميركية أخرى بمسيرات احتجاجية، وكانت هذه من أكبر التظاهرات التي حدثت خلال يوم واحد فقط بتاريخ الولايات المتحدة.



جاءت المسيرات دعما للمطالبة بالمساواة بين الجنسين والحقوق المدنية وغيرها من القضايا التي تواجه تحديا من قبل الرئاسة الجديدة، وقد اجتذبت "مسيرة النساء" أكثر من خمسة ملايين شخص وأكثر من600 مسيرة في عموم أنحاء العالم، وفاق عدد المشاركين بمسيرة واشنطن وحدها 500 الف شخص.

لعبة الـ Spinner

آيار- حزيران 2017: لفترة قصيرة، خلال ربيع 2017، كانت لعبة الـسبينر "Spinner" ، موجودة اينما تنظر، في أماكن اللعب وأكشاك المراكز التجارية الكبرى وحتى محطات الوقود والمحال الصغيرة.



ان تلك الألعاب البلاستيكية الملونة التي ساعدت الناس على الاسترخاء والتركيز وإزالة التوتر، موجودة منذ سنوات، لكنها، وعلى نحو غير متوقع وغير مفهوم، اصبحت هي الأكثر رواجا، حين أصبح الجميع، فجأة، يغزل بتلك اللعبة على اي سطح يجده أمامه.

حركة MeTOO#

تشرين الأول 2017: بعد توجيه العديد من تهم الاعتداء والتحرش الجنسي للممثل والمنتج الأميركي الشهير في هوليوود، هارفي واينتسين، أوائل تشرين الأول، غزا وبصورة فايروسية، وسم (هاشتاغ) MeToo# وسائل التواصل الاجتماعي، ليصبح صرخة نسائية مع مشاركة الملايين من النساء تجربتهن مع مسألة الاساءة والاعتداء الجنسي.



بعدد اجتاز 19 مليون تغريدة، قادت حملة MeToo# الى نشر الوعي والنقاش بشأن هذا الموضوع لتصبح مذاك الحين، حركة نسوية تأريخية.

لوحة "تدمر نفسها"

تشرين الأول 2018: ربما يذكر الكثير اللوحة الشهيرة لفنان الغرافيتي البريطاني بانكسي التي دمرت نفسها بنفسها بعد أن بيعت بمبلغ 1.4 مليون دولار أميركي عبر مزاد سوثبي في لندن، وهي من أكثر الحيل والخدع الفنية ذكاء التي احتوتها لوحة "فتاة مع بالون" بعد ان مرت بعد إعلان بيعها مباشرة من خلال آلة لتقطيع الورق، ومنذ تلك اللحظة المميزة، أعيد تسمية اللوحة الممزقة لتصبح "الحب في سلة المهملات" وقد عرضتها صالة متحف فني ألمانية.

أكبر تنوع لمشرعي الكونغرس

كانون الثاني 2019: عندما أدى اعضاء الكونغرس بدورته الـ 116 ، بداية العام الماضي؛ 2019، اليمين الدستورية، كان يعُد حدثا مهما وتاريخيا، حيث شهد أكبر تنوع بين مشرعيه يتولون المنصب.



وقد سجل هذا التنوع الكبير فصلا جديدا بانضمام عدد غير مسبوق من النساء والملونين إليه.



من بين 117 إمرأة تم انتخابهن للمنصب، كانت هناك أول إمراة من الأميركيين الأصليين وأول سيدتين مسلمتين تدخلان الكونغرس.

أول صورة للثقب الأسود

نيسان 2019: جاء شهر نيسان ليحمل مفاجأة الحصول على أولى الصور عن واحدة من أكثر المناظر غرابة وغموضا في الكون، ألا وهو الثقب الأسود، حيث تمكن علماء الفلك في العاشر من شهر نيسان من التقاط أولى الصور للبشرية جمعاء للثقب الأسود، وشكل الحدث لحظة تاريخية، ناهيك عن كونه سببا في إحداث ميمات وردود الفعل على شبكة الانترنت.

*موقع غود هاوس كيبينغ الأميركي

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