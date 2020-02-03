يران تعرض على العراق اجلاء مواطنيه المتواجدين في ووهان الصينية

2020/02/03 | 22:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصلت وكالة العهد نيوز، على معلومات خاصة تتعلق بعرض ايراني للعراق يخص مواطنيه الموجودين في الصين.وبحسب المعلومات التي تحدثت بها مصادر لوكالتنا فإن “إيران عرضت على العراق ان تقوم باجلاء رعاياه من الصين بجانب رعاياها الذين ستبدأ باجلائهم يوم غد على خلفية تفشي وباء كورونا، ومازال العراق مترددا بالرد”.وتضيف المصادر أن “العراق كان […]

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