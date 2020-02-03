وفاة  13 طفلا دهسا تحت الأقدام في مدرسة كينية

2020/02/03 | 22:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة) ممدوح سليمان/ لقي 13 طفلا مصرعهم في حادث تدافع، وأصيب أكثر من 40 آخرين، الاثنين، لأسباب غير معروفة

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