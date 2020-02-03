المالية النيابية تكشف مستوى العجز في موازنة 2020

2020/02/03 | 22:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، ارتفاع معدل العجز في الموازنة العامة 2020 الى نحو 48 تريليون دينار.وذكرت اللجنة خلال مؤتمر صحفي، تابعته “العهد نيوز”، ان ” العجز المالي كبير للغاية في مسودة قانون الموازنة العامة 2020 حيث وصل الى نحو 48 تريليون دينار ،وهذا هو السبب الحقيقي لعدم ارسال الموازنة الى البرلمان حتى […]

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