ملك السعودية والرئيس الروسي يبحثان سبل استقرار سوق النفط

2020/02/03 | 22:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز أل سعود، ع الرئيس الروسي فلادمير بوتين سبل استقرار سوق النفط.

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