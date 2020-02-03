2020/02/03 | 22:51 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- موازين نيوز تنشر وثائق تؤكد براءة محمد توفيق علاوي وقرار محكمة التمييز هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/03 | 22:51.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موازين نيوز تنشر وثائق تؤكد براءة محمد توفيق علاوي وقرار محكمة التمييز) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موازين نيوز تنشر وثائق تؤكد براءة محمد توفيق علاوي وقرار محكمة التمييز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).