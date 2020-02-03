سوريا تعلن إسقاط طائرتين قرب قاعدة عسكرية

2020/02/03 | 22:56 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قال التلفزيون السوري، اليوم الاثنين، إن منظومة الدفاع الجوي في قاعدة حميميم الجوية السورية، أسقطت طائرتين مسيرتين قرب القاعدة.

بدورها، قالت وكالة الأنباء السورية سانا ان "المضادات الأرضية تتصدى لطائرات مسيرة أطلقتها المجموعات الإرهابية باتجاه مطار حميميم في ريف اللاذقية".

وتدير روسيا، التي تدخلت في حرب سوريا عام 2015، هذه القاعدة الجوية في الوقت الحالي.

وكانت موسكو أعلنت بعد مرور سنة على الوجود الروسي في سوريا عزمها توسيع قاعدة حميميم، بغرض تحويلها إلى قاعدة جوية عسكرية مجهزة بشكل متكامل.

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