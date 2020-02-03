الدون رونالدو يعادل رقم تريزيغيه بالاهداف

2020/02/03 | 22:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استمر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تألقه وسلسلته التهديفية بإحرازه هدفين في مرمى فيورنتينا أمس الأحد، ضمن الجولة 22 من الدوري الإيطالي، ليعادل إنجازا عمره 14 عاما مع يوفنتوس.وزار رونالدو “صاروخ ماديرا” شباك خصومه للمباراة التاسعة على التوالي بقميص “البيانكونيري” ليعادل إنجاز المهاجم الدولي الفرنسي السابق دافيد تريزيغيه، الذي حققه في ديسمبر 2005.ورفع الدون […]

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