جنايات ذي قار تقضي بالسجن المؤبد والاعدام لمتهم بجريمة قتل في المحافظة

2020/02/03 | 22:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر مصدر قضائي، اليوم الاثنين، أن “محكمة جنايات ذي قار أصدرت حكمين بحق متهمين تمت إدانتهما بجريمة قتل وسط المحافظة”.وقال المصدر المقرب من المحكمة لـ”العهد نيوز”، ان “محكمة الجنايات في منطقة استئناف ذي قار حكمت بالسجن المؤبد والاعدام ضد شقيقين تمت إدانتهما بقتل صديق لهم بمنطقة حي اور وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة”.واضاف، […]

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