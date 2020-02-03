صفقة القرن في أسبوع.. أمريكا تطلب عرضها على مجلس الأمن والجامعه العربية ترفضها

2020/02/03 | 23:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة) ممدوح سليمان/ طلبت الولايات المتحدة عقد جلسة مغلقة في مجلس الأمن الدولي، الخميس،

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