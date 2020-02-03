إيتو: ميسي من كوكب آخر ولكنه ليس أفضل من لعبت معه

2020/02/03 | 23:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدث النجم السابق لنادي برشلونة ومنتخب الكاميرون، صامويل إيتو، اليوم الاثنين، عن أفضل لاعب جاوره خلال مسيرته الاحترافية.وقال إيتو، انه “لقد كنت محظوظا باللعب مع مجموعة من اللاعبين المميزين جدا، وأي لاعب أختاره من بين زملائي السابقين، فسيكون نجما أو لاعبا جيدا على الأقل”.وتابع الدولي الكاميروني السابق، الذي دافع عن ألوان برشلونة بين […]

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